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Yol verme tartışmasında ortalık karıştı

Yol verme tartışmasında ortalık karıştı
Yol verme tartışmasında ortalık karıştı

Doğan Araslı Bulvarı’nda yol verme nedeniyle tartıştığı şahsın kullandığı minibüsün önünü kesen kişi ve arkadaşı, şoföre tekme tokat saldırdı. Minibüs şoförünü aracına binip olay yerinden uzaklaşmak isterken, aracı durdurmak isteyen saldırganlardan biri ise yerde yuvarlandı. Yaşanan o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Yol verme tartışmasında ortalık karıştı - Tıkla İzle

Olay, dün akşam saatlerinde Doğan Araslı Bulvarı'nda yaşandı. İddiaya göre, yol verme nedeniyle minibüs ve araç sürücüleri arasında tartışma çıktı. Olayın ardından araç sürücüsü, yoluna devam etmek isteyen minibüs şoförünün önünü kesti. Daha sonrasında araçtan inen sürücü ve arkadaşı, minibüs şoförüne tekme tokat saldırdı. Çevredeki vatandaşların müdahalesine de aldırmayan saldırganlar tekrardan aracına binerek uzaklaşmak isteyen şoförü durdurmaya çalıştı. Minibüsün hareket etmesiyle aracı durdurmak isteyen saldırganlardan birisi yerde yuvarlanırken, yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonunu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Hakan Polat - Erdal Can İçelli - Mahsun Işıklı

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