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Yol verme tartışmasında silahlar konuştu

Yol verme tartışmasında silahlar konuştu
Yol verme tartışmasında silahlar konuştu

Bağcılar İSTOÇ yan yolda motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsünün yol verme tartışması kanlı bitti.

Yol verme tartışmasında silahlar konuştu - Tıkla İzle

Motosiklet sürücüsü, otomobil sürücüsüne ablasının ve arkadaşının gözleri önünde kurşun yağdırdı.
Olay, Bağcılar İSTOÇ yan yolda sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 DBE 171 plakalı otomobilin sürücüsü Serdar Ç. ve ablası Aslı A. ile arkadaşı Buket A. yan yolda seyrettiği sırada arkadan gelen bir motosikletli yol istedi. Serdar Ç. ise motosiklet sürücüsüne yol vermedi. Kendisine yol vermemesine rağmen otomobilin yanından geçmeye çalışan motosiklet sürücüsü otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrildi.

Kurşun yağdırdı

Kazada yara almayan motosiklet sürücüsü, Serdar Ç.'nin kendisine yol vermemesine sinirlenerek tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından silahını çıkaran motosiklet sürücüsü, Aslı A. ile Buket A.'nın gözlerine önünde Serdar Ç.'nin üzerine kurşun yağdırdı. Olayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri motosiklet sürücüsünü gözaltına aldı. Ağır yaralanan Serdar Ç. ise sağlık ekiplerince çevrede bulunan bir hastaneye kaldırıldı.  

Armağan Yılmaz

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