Yol verme tartışmasında yumruklar konuştu; o anlar kameraya yansıdı

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre motosiklet sürücüsü ve taksici arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Kısa süre sonra kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine girdi. Öfkeli motosiklet sürücüsü, taksi şoförüne tekme ve yumruklarla saldırırken, durumu gören çevredeki vatandaşlar tarafları ayırmak için araya girdi. Yaşanan olay motosiklet sürücüsün olay yerinden ayrılması ile son bulurken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Hakan Polat

