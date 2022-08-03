İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yol verme tartışmasında yumruklar konuştu; o anlar kameraya yansıdı

Yol verme tartışmasında yumruklar konuştu; o anlar kameraya yansıdı
Yol verme tartışmasında yumruklar konuştu; o anlar kameraya yansıdı

Beylikdüzü’nde bir motosiklet sürücüsü ile taksici arasında çıkan yol verme tartışmasında yumruklar konuştu. Sokak ortasında birbirlerine saldıran sürücüler çevredeki vatandaşların müdahalesiyle ayrılırken, yaşanan o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yol verme tartışmasında yumruklar konuştu; o anlar kameraya yansıdı - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre motosiklet sürücüsü ve taksici arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Kısa süre sonra kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine girdi. Öfkeli motosiklet sürücüsü, taksi şoförüne tekme ve yumruklarla saldırırken, durumu gören çevredeki vatandaşlar tarafları ayırmak için araya girdi. Yaşanan olay motosiklet sürücüsün olay yerinden ayrılması ile son bulurken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Hakan Polat
 

İLGİLİ HABER
Arnavutköyde yan baktın kavgası: Birbirlerine sopalarla saldırdılar Arnavutköy'de 'yan baktın' kavgası: Birbirlerine sopalarla saldırdılar
İLGİLİ HABER
Trafikte yol verme tartışması kamerada Trafikte yol verme tartışması kamerada

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.