Yol vermediği iddiasıyla 2 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Olay, Erenler ilçesi Küpçüler Mahallesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, 29 yaşındaki S.Ç., eski nişanlısı 24 yaşındaki Merve Nimet Ş.'nin nişan törenini bastı. Şüpheli S.Ç., tartıştığı eski nişanlısı Merve Nimet Ş. ile annesi Melahat Ş. (44), babası Kurtuluş Ş. ve Merve Nimet Ş.'nin yeni nişanlısı 26 yaşındaki Hüseyin D.'yi silahla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Daha sonrasında ise şüpheli S.Ç.'nin, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen ağabeyi M.Ç. olayı duyarak bölgeye gitmek istedi. M.Ç., iddiaya göre bu esnada ışıklarda duran ve kendisine yol vermediği için sinirlenerek 54 ADG 864 plakalı otomobile kurşun yağdırdı. Meydana gelen 2'nci silahlı saldırı olayında ise 26 yaşındaki araç sürücüsü Resul Ankıt olay yerinde hayatını kaybetti. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerce, Davut Bilgin ise ağır yaralı olarak Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bilgin de burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Konu ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri M.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Orkun Kaya