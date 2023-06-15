Yola aniden fırlayan çocuğa otomobil böyle çarptı

Kaza merkez, Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ilkokula giden bir çocuğun servis aracından inip koşarak caddenin karşısına geçmeye çalıştı. Tam bu esnada seyir halinde olan otomobil sürücüsü karşısına aniden çıkan çocuğa çarptı. Savrulan çocuğun yardımı çevredekiler yetişirken, otomobil sürücü ne olduğunu bile anlamadı. Olay yerine çağrılan polis ekipleri konuyla ilgili tahkikat başlatırken, küçük çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı ise bir işyeri kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ahmet Burak Öztürk

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