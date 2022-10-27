İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yola çıkan at kazaya neden oldu, bir otomobil ve iki otobüsün karıştığı kazada 13 kişi yaralandı

Yola çıkan at kazaya neden oldu, bir otomobil ve iki otobüsün karıştığı kazada 13 kişi yaralandı
Yola çıkan at kazaya neden oldu, bir otomobil ve iki otobüsün karıştığı kazada 13 kişi yaralandı

Sivas’ta yola çıkan at kazaya neden oldu, bir otomobil ve iki otobüs çarpıştı, 2'si ağır olmak üzere toplam 13 kişi yaralandı.

Yola çıkan at kazaya neden oldu, bir otomobil ve iki otobüsün karıştığı kazada 13 kişi yaralandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Ankara Kara Yolu, Yıldızeli ilçesi, Yılanlıkaya mevkiinde gerçekleşti. 00.30 sularında meydana gelen kazada, Ankara'dan Sivas istikametine gitmekte olan 58 APF 381 plakalı Citroen marka otomobil duramayarak önüne çıkan ata çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yola düştü. Aynı istikamette gitmekte olan Öz Diyarbakır firmasına ait 21 DH 888 plakalı yolcu otobüsü de atın üzerinden geçti, yavaşlayan otomobile de arkadan gelmekte olan Gülaras firmasına ait 02 DK 056 plakalı yolcu otobüsü çarptı. Otobüs, telef olan atı altına aldı. Kazada ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı. Yararılar ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Onur Erden - Volkan Kaplan
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.