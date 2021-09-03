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Yola çıkan bisikletli çocuğu kurtarmak isterken canlarından oldular

Yola çıkan bisikletli çocuğu kurtarmak isterken canlarından oldular
Yola çıkan bisikletli çocuğu kurtarmak isterken canlarından oldular

Niğde’de yola fırlayan bisikletli çocuğu kurtarmak isteyen anne ve arkadaşına otomobil çarptı. Feci kazada anne ve arkadaşı hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise olay yerinden firar etti.

Yola çıkan bisikletli çocuğu kurtarmak isterken canlarından oldular - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Bor yolu Gözde evleri önünde karşıdan karşıya geçmek isteyen Züleyha Aytaş (41) ve Nazmiye Özkul (61)'a sürücüsü belirlenemeyen 06 CGS 281 plakalı otomobil çarptı. Olay yerine gelen ambulanslar yaralı Züleyha Aytaş ile Nazmiye Özkul'u Niğde Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Züleyha Aytaş ile Nazmiye Özkul hayatını kaybetti. Çocuk ise kazadan yara almadan kurtuldu. Polis kaza ile ilgili çalışma başlatırken, kaza sonrası firar eden otomobil sürücüsünü arıyor.

Yasin Esen - Sema Tekeli
 

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