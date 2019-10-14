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Yola çıkan domuz 3 ayrı kazaya neden oldu: 6 yaralı

Yola çıkan domuz 3 ayrı kazaya neden oldu: 6 yaralı
Yola çıkan domuz 3 ayrı kazaya neden oldu: 6 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yola çıkan domuz 3 ayrı trafik kazasına neden olurken, kazalarda 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Sungurlu'dan Çorum istikametine giden Erol Öztürk'ün kullandığı 06 ADF 117 plakalı otomobil, Arifegazili köyü civarında önüne çıkan domuza çarptı. Çarpma sonucu araçta maddi hasar meydana gelirken yerde yatan domuza Haydar Güney yönetimindeki 19 UC 144 plakalı hafif ticari araç çarparak refüje devrildi. Araçta bulunan 2' si çocuk 6 kişi yaralanırken, trafik akışının yoğun olduğu yolda kazaları fark etmeyen üçüncü araç da domuza çarptı. Olay yerine çok sayıda 112 ekibi sevk edilirken yaralılar, Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Serkan Şansever
 

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