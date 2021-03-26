Yola fırlayan 10 yaşındaki çocuğa hareket halindeki otobüs çarptı

Edinilen bilgiye göre, olay, Bornova ilçesi Kemalpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu 10 yaşındaki Caruh Tebarek, ara yoldan hızla koşarak caddeye atladı. O sırada cadde üzerinden geçmekte olan otobüse çarpan çocuk, çarpmanın etkisiyle kendisini yerde buldu. Kazayı gören çevredekiler, durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan kontrollerde çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anları çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.