İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yola fırlayan çocuğa taksi çarptı

Yola fırlayan çocuğa taksi çarptı
Yola fırlayan çocuğa taksi çarptı

Esenyurt’ta ailesiyle birlikte taksiden inen bir çocuk, bir anda yola fırladığı esnada karşı yoldan gelen başka bir taksinin çarpmasıyla metrelerce ileriye düştü. Olayı hafif sıyrıklarla atlatan çocuğun kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yola fırlayan çocuğa taksi çarptı - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi ile alışverişten dönen çocuk, taksiden indi. Anne ve babası taksiye ücretini ödediği esnada çocuk bir anda yola fırladı. Bu sırada karşı yönden gelen başka bir taksi duramayarak küçük çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk metrelerce ileriye savruldu. Olayı gören aile ve çevredeki vatandaşlar çocuğun yanına koştu. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan çocuk babasının kucağında olay yerinden ayrıldı. Yaşanan anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Erdal Can İçelli

İLGİLİ HABER
Zincirleme trafik kazasında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti Zincirleme trafik kazasında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
İLGİLİ HABER
Çeşme Otoyolundaki zincirleme kaza kamerada Çeşme Otoyolu'ndaki zincirleme kaza kamerada
İLGİLİ HABER
Giresunda kaza anı drone ile görüntülendi Giresun’da kaza anı drone ile görüntülendi
İLGİLİ HABER
D100de feci kaza, otomobil ikiye bölündü: 6 yaralı D100’de feci kaza, otomobil ikiye bölündü: 6 yaralı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.