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Yola kontrolsüz çıkan araçlar kazaya sebep oldu

Yola kontrolsüz çıkan araçlar kazaya sebep oldu
Yola kontrolsüz çıkan araçlar kazaya sebep oldu

Nevşehir’de yola kontrolsüz şekilde çıkan araçların neden olduğu kazalar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Yola kontrolsüz çıkan araçlar kazaya sebep oldu - Tıkla İzle

Kameralara takılan ilk kaza, 20 Temmuz Mahalli Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Ticari taksi sürücüsünün kontrolsüz olarak yola çıkmasıyla meydana gelen kazada her iki araçta maddi hazar meydana geldi. KGYS kameralarına yansıyan ikinci kaza ise 15 Temmuz Mahallesi Vefa Küçük Caddesi'nde bulunan kavşakta meydana geldi. Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde seyreden otomobil, Vefa Küçük Caddesi'ne kontrolsüz çıkınca kaza meydana geldi.

Asım Çapacı

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