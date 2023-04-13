Yola kontrolsüz çıkan araçlar kazaya sebep oldu

Kameralara takılan ilk kaza, 20 Temmuz Mahalli Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Ticari taksi sürücüsünün kontrolsüz olarak yola çıkmasıyla meydana gelen kazada her iki araçta maddi hazar meydana geldi. KGYS kameralarına yansıyan ikinci kaza ise 15 Temmuz Mahallesi Vefa Küçük Caddesi'nde bulunan kavşakta meydana geldi. Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde seyreden otomobil, Vefa Küçük Caddesi'ne kontrolsüz çıkınca kaza meydana geldi.

Asım Çapacı

İLGİLİ HABER Kaza sonrası plakasını olay yerinde düşürüp kaçan sürücü polise gidip 'Korktum' dedi

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.