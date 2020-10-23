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Yola kontrolsüz çıkan kağıt toplayıcısı kazaya neden oldu

Yola kontrolsüz çıkan kağıt toplayıcısı kazaya neden oldu
Yola kontrolsüz çıkan kağıt toplayıcısı kazaya neden oldu

Adıyaman’da, yola kontrolsüz bir şekilde aniden çıkan kağıt toplayıcısı kazaya neden oldu. 1 kişinin yaralandığı kaza sonrası kağıt toplayıcısı arkasına bakmadan kaçtı.

Yola kontrolsüz çıkan kağıt toplayıcısı kazaya neden oldu - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, henüz kimliği belirlenemeyen ve yabancı uyruklu olduğu tahmin edilen bir kağıt toplayıcısı, Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü yakınlarında bulunan bir cadde üzerinde kontrolsüz şekilde yola çıktı. Aniden yola çıkan kağıt toplama aracına Uğur Beke idaresindeki 02 AAT 410 plakalı motosiklet arkadan çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Uğur Beke yaralanırken, kağıt toplayıcısı arkasına bakmadan olay yerinden hızla kaçtı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Cihan Kizir

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