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Yola saçılan karpuzlar trafiği aksattı

Yola saçılan karpuzlar trafiği aksattı
Yola saçılan karpuzlar trafiği aksattı

Çorum’da seyir halindeyken refüje çarpan tırın kapağının açılması sonucu dorsede bulunan karpuzlar yola saçıldı.

Yola saçılan karpuzlar trafiği aksattı - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre Ordu'da karpuz yüklediği öğrenilen Şükrü Demir yönetimindeki tır, çevre yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Çarpmanın etkisiyle tırın kapakları açıldı. Yola dökülen karpuzlar çevre yolunu karpuz tarlasına döndürürken, trafik akışının da aksamasına neden oldu. Yola dökülen ve parçalanan karpuzlar nedeniyle yolun bir kısmı kaza ihtimaline karşı trafik ekiplerince kapatıldı.

Trafik ise uzun süre tali bir yoldan kontrollü olarak sağlandı. Bazı vatandaşların ise yol kenarındaki karpuzları alarak götürdükleri görüldü. Yol, Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve karayolları ekiplerince temizlenmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.  

Muhammed Muttalip Yalçın

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