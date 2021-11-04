Yola saçılan paraları toplayıp gitti

Olay 17 Eylül Mahallesi Kaşif Acar Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan fatura ödeme merkezine gelen vatandaş, işlemini yaptıktan sonra iş yerinden çıktı. Caddede ilerleyen vatandaşın poşetindeki paralar yere düşmeye başladı. Vatandaş düşen paralarından habersiz yoluna devam etti. Bu sırada yoldan geçen bir şahıs, yoldaki paraları görüp toplamaya başladı. Bir ara ayağı takılan şahıs, tekrar kalkarak paraları rahat bir şekilde toplayıp gitti. O ânlar kameralara böyle yansıdı.

Ömer Turan

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