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Yolcu almak için durağa yanaşan halk otobüsüne otomobil çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Yolcu almak için durağa yanaşan halk otobüsüne otomobil çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Yolcu almak için durağa yanaşan halk otobüsüne otomobil çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde otomobil, yolcu almak için durağa yanaşan özel halk otobüsüne arkadan çarptı. Kağıt gibi ezilen otomobilde sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken durakta bekleyen iki kişide yaralandı.

Yolcu almak için durağa yanaşan halk otobüsüne otomobil çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, İzmit İlçesi D-100 Karayolu Serdar Mahallesi mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 J 0297 plakalı özel halk otobüsü yolcu almak için durağa yanaştı. O esnada Eray B. idaresindeki 41 K 8351 plakalı Ford marka otomobil otobüse arkadan çarptı.

 Meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü araç içinde sıkışırken durakta bekleyen 2 kişide yaralandı. Seka Devlet Hastanesi'ne sevk edilen sürücü, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ardacan Uzun - Cihan Atik
 

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