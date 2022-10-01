Yolcu almak için durağa yanaşan halk otobüsüne otomobil çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, İzmit İlçesi D-100 Karayolu Serdar Mahallesi mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 J 0297 plakalı özel halk otobüsü yolcu almak için durağa yanaştı. O esnada Eray B. idaresindeki 41 K 8351 plakalı Ford marka otomobil otobüse arkadan çarptı.

Meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü araç içinde sıkışırken durakta bekleyen 2 kişide yaralandı. Seka Devlet Hastanesi'ne sevk edilen sürücü, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ardacan Uzun - Cihan Atik



İLGİLİ HABER İki aracın çarpıştığı kazada otomobil ikiye bölündü: 3 yaralı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.