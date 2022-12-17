Yolcu almak için yanaşan ticari taksiye motosiklet sürücüsü çarptı

Olay, dün saat 16.00 sıralarında 50. Yıl Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 TCC 52 plakalı ticari taksinin sürücüsü Bayram Tanrıverdi seyir halindeyken bir yolcu el kaldırdı. 34 CTD 135 plakalı motosiklet sürücüsü Halil Erdem ise, sağa yanaşarak durmaya çalışan ticari taksinin arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Halil Erdem savrularak yere düşüp yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar ise yaralının yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken karnından ve bacaklarından yaralandığı öğrenildi. Sağlık ekipleri tarafından Halil Erdem'e olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası ticari taksi sürücüsü Bayram Tanrıverdi yapılan alkol testinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kaza sonrası ticari taksi trafik ekipleri tarafından çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Hasan Tik

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