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Yolcu bekleyen midibüs alev alev yandı

Yolcu bekleyen midibüs alev alev yandı
Yolcu bekleyen midibüs alev alev yandı

Düzce’nin Çilimli ilçesi terminalinde yolcu bekleyen midibüs motor kısmından yanmaya başladı. Etrafta bulunan vatandaşların ve itfaiyenin müdahalesi ile söndürülen midibüs kullanılamaz hale geldi.

Olay öğle saatlerinde Çilimli ilçesi otobüs terminalinde meydana geldi. Çilimli'ye bağlı Yeni Vakıf köyüne taşımacılık yapan 81 BC 380 plakalı midibüs, sefer saatini beklerken motor kısmından yanmaya başladı. Dumanları gören vatandaşlar durumu Çilimli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirirken yangın tüpleriyle de müdahale etmeye çalıştı. Vatandaşların söndürme çabası yetersiz kalınca olay yerine gelen Çilimli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürülen midibüs kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Ali Yıldız 

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