Yolcu dolu minibüsün şoförü alkollü çıktı, gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 11.00 sıralarında Candan Tarhan Bulvarı'nda denetim yapan trafik ekipleri şüphelendikleri 09 M 3598 plakalı şehir içi minibüsü durdurdu. Yolcu dolu minibüste yapılan inceleme sonrası hareketlerinden şüphe edilen dolmuş şoförü S.Ç.'ye alkol testi yapıldı. Test sonucu 1.29 promil alkollü çıkan şoför minibüsten indirilerek ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Şoförün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, 4 bin 64 lira da para cezası uygulandı. Ayrıca S.Ç.'nin karakolda ifadesi alındıktan sonra 2 yıl hapis cezası istemiyle savcılığa sevk edileceği öğrenildi.

Eşber Okayer



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.