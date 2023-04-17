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Yolcu dolu otobüsün şoförü uyuyakaldı, yolcular ölümden böyle döndü

Yolcu dolu otobüsün şoförü uyuyakaldı, yolcular ölümden böyle döndü
Yolcu dolu otobüsün şoförü uyuyakaldı, yolcular ölümden böyle döndü

Bursa'da yolcu dolu bir halk otobüsünün şoförü direksiyon başında uyuyakalınca tarlaya uçtu. Yolcuların ölümden döndüğü anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yolcu dolu otobüsün şoförü uyuyakaldı, yolcular ölümden böyle döndü - Tıkla İzle

Kaza, merkez Nilüfer İlçesinde meydana geldi. Yolcu dolu bir halk otobüsü güzergah üzerinde seyir halindeyken, otobüs şoförünün uykuya daldı. Yolun virajlı kısmına gelen otobüs araziye uçtu. Aracın savrulmasıyla kendine gelen şoför frenleyerek durabildi. Kazada şans eseri karşı şeritten gelen bir araç veya bina olmaması muhtemel bir facianın da yaşanmamasına sebep oldu. Otobüsün içinde savrulan yolcuların ölümden döndüğü anlar ise araç içindeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Büyük şans eseri kazada ölen ve ciddi şekilde yaralanan olmadı. Hafif yaralılar ise hastanedeki ilk müdahalenin ardından taburcu edildi.

Ahmet Burak Öztürk
 

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