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Yolcu indiren otomobile başka bir otomobil çarptı: 4 yaralı

Yolcu indiren otomobile başka bir otomobil çarptı: 4 yaralı
Yolcu indiren otomobile başka bir otomobil çarptı: 4 yaralı

Malatya’da yolcu indiren bir otomobile başka bir otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, 12.15 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Dede Korkut Sosyal tesisleri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan B.G. idaresindeki 44 ADK 814 plakalı Hyundai marka otomobile yol kenarında durup yolcu indirdiği esnada aynı yöne ilerleyen A.K. yönetimindeki 53 ABB 856 Tofaş marka araç çarptı. Kazada araç sürücüleri ile birlikte G.C. ve H.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği kazada yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hasan Eryılmaz

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