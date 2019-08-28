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Yolcu minibüsü hafriyat kamyonuna çarptı: 11 yaralı

Yolcu minibüsü hafriyat kamyonuna çarptı: 11 yaralı
Yolcu minibüsü hafriyat kamyonuna çarptı: 11 yaralı

İzmir’in Aliağa ilçesinde bir yolcu minibüsünün hafriyat kamyonuna çarpması sonucu meydana gelen feci kazada 11 kişi yaralandı.

Yolcu minibüsü hafriyat kamyonuna çarptı: 11 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre kaza, Bozköy Mahallesi Çanakkale-İzmir karayolu üzerinde meydana geldi. İzmir yönüne giden A.D. yönetimindeki 35 FA 780 plakalı yolcu minibüsü, aynı yöndeki S.A. yönetimindeki 34 DY 2884 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada minibüste bulunan 1'i yabancı uyruklu olmak üzere yolculardan D.E., A.V., H.D., B.A., A.A., A.Y., M.B., S.Ö., F.A., H.U. ve Y.A. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı 11 yaralı ambulanslarla Aliağa Devlet Hastanesi ve Menemen Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaza sonrası minibüs şoförünün gözyaşlarına boğulduğu görüldü.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kamyon ve minibüs sürücüleri ise ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.  

Nimet Ergün

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