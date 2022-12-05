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Yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı

Yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı
Yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı

Sinop'un Türkeli ile Ayancık ilçelerini bağlayan karayolunda yolcu minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Türkeli ilçesinden Ayancık istikametine seyir halinde olan Celil Ü.(53) idaresindeki 57 M 5076 plakalı yolcu minibüsü karşı yönden gelen Berat Ö. (22) kontrolündeki 57 EA 464 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, yolcu minibüsündeki yolculardan Ahmet Ç. (64), Çağrı B. (29), Nesrin Ş.(36), Tuğba B. 50) ve Bahriye S. (55) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Ayancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Ahmet Ç.'nin kafa travmasının olabileceği, bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yunus Celal Araz
 

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