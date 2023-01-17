Yolcu minibüsü refüjdeki ağaca çarptı: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle Mahallesi Sadri Artuç Caddesi Lise Kavşağı mevkisinde H.G. yönetimindeki 78 M 6051 plakalı minibüs Kıranköy istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan ağaçlara çarptı.
Kazada, minibüste yolcu olarak bulunan B.K.'nin panik atak geçirdiği, ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.
Ersin Turan
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