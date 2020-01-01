Yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Olay, Beytüşşebap ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Beytüşşebap'tan Şırnak merkeze yolcu taşıyan Erman Argan yönetimindeki 21 BG 731 plakalı minibüs, yoğun kar yağışı nedeni ile kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Serdar Gükçe