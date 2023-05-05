Yolcu minibüsüyle kamyonet çarpıştı: 9 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Alanya'nın Demirtaş Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde bulunan Demirtaş Kavşağı'nda meydana geldi. Gazipaşa'dan Alanya istikametine doğru seyir halinde olan Ahmet K. idaresindeki 07 UG 143 plakalı yolcu minibüsü ile kavşağa girmek isteyen Bayram Y. idaresindeki 06 BIJ 289 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü Ahmet K. ile minibüste yolcu olarak bulunan 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslarla Alanya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kaza nedeniyle kapanan yol, minibüs ve kamyonetin çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

Geylani Topaloğlu

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