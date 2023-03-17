Yolcu olarak bindiği minibüste sürücünün 10 bin TL'sini çaldı

Alınan bilgiye göre, Aydın T.'nin kullandığı toplu taşıma aracıyla kent merkezine doğru seyir halindeyken, kimliği bilinmeyen bir kişi, yolcu olarak minibüse bindi. Sürücü Aydın T. güzergahında ilerlerken, arkasındaki koltuğa oturan şüpheli, askıda asılı olan ceketteki parayı alıp sonraki durakta indi.

Parasının yerinde olmadığını gören Aydın T., araç içi kamerayı izleyip, parayı yolcunun çaldığını tespit etti. Görüntüler üzerine şoför Aydın T. polise giderek şikayetçi oldu. Aracın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şoförün arkasındaki koltuğa oturan şüphelinin ceketteki parayı aldığı görülüyor.

Ersoy Yalçın

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