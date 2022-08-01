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Yolcu otobüsü alev alev yandı; karayolu ulaşıma kapandı

Yolcu otobüsü alev alev yandı; karayolu ulaşıma kapandı
Yolcu otobüsü alev alev yandı; karayolu ulaşıma kapandı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Bursa-Ankara karayolu üzerinde seyir halinde olan yolcu otobüsü alev alev yandı. Şans eseri yaralanan olmadı.

Yolcu otobüsü alev alev yandı; karayolu ulaşıma kapandı - Tıkla İzle

Olay, bugün saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İnegöl'den İstanbul'a seyir halinde olan sürücü Mahmut Fidan (40) yönetimindeki 27 RM 922 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsünün motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına park ederek Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bildirdi. O sırada yolcular araçtan indiler.

Yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını 1 saatte söndürdüler. Yangın sonucu araç kullanılmaz hale geldi. 1 saat süre ile kapanan karayolu trafiğe açıldı. Yolcular başka bir otobüsle yoluna devam ettiler.

Salih Bilal Aslan

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