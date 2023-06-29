Yolcu otobüsü alev topuna döndü !

Kastamonu'dan İstanbul'a seyir halinde olan ve içerisinde yolcu bulunmayan Hamit A. idaresindeki 34 LNZ 202 plakalı otobüs, Karabük-Ankara karayolunda motor kısmından duman atmaya başladı. Dumanları fark eden sürücü, otobüsü güvenlik şeridine çektiği anda motor kısmı bir anda alev aldı.

Karabük itfaiyesinin yakınında meydana gelen olay sonrası alevlerin bir anda büyüdüğü yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Alevler tüm otobüsü sarmadan söndürüldü.

Bu sırada ise alevlerin yükseldiği anlar vatandaşların cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

Yasin Erdem



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