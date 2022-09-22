Yolcu otobüsü bariyerlere çarptı, faciadan dönüldü

30 yolcunun bulunduğu otobüste ölen ya da yaralanan olmazken, yolu tamamen kapatan otobüs kurtarma çalışmalarının ardından yol dışına çekildi.

Kaza, Orhangazi'de Bursa-Yalova karayolu Orhangazi girişinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 30 yolcusu ile Yalova'dan Bursa istikametine seyir halindeki yolcu otobüs, Orhangazi girişinde Yeniköy ışıklı kavşağı yakınlarında yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Yola paralel bir şekilde iki bariyer arasına sıkışan otobüsteki yolcular kaza nedeniyle büyük panik yaşadı.

Musa Öztürk



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