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Yolcu otobüsü devrildi, 1 ölü 34 yaralı

Yolcu otobüsü devrildi, 1 ölü 34 yaralı
Yolcu otobüsü devrildi, 1 ölü 34 yaralı

Yozgat'ta yolcu otobüsünün kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda şarampole devrilmesi sonucu 1 yolcu hayatını kaybetti 34 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü devrildi, 1 ölü 34 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, kaza Yozgat-Ankara yolu Buruncuk köyü mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan Yozgat'a gelen Ş.D. yönetimindeki 34 USR 66 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Bölgeye itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otobüste bulunan 34 kişi yaralanırken 1 yolcu hayatını kaybetti. Otobüsün içerisinde sıkışan yaralılar ekiplerin çalışmalarıyla çıkarılırken otobüste bulunan yedek şoförde kazaya uykuda yakalandı. Otobüsün alt kısmında sıkışan yedek şoför kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılar Yerköy Devlet Hastanesi ve Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.


 

Alpaslan Demir-Bahadır Muhlis Gökgül

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