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Yolcu otobüsü devrildi: 4 yaralı!

Yolcu otobüsü devrildi: 4 yaralı!
Yolcu otobüsü devrildi: 4 yaralı!

İstanbul’dan Bartın’a seyir halinde olan yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi. Kazada otobüste bulunan 17 kişiden 4’ü yaralandı.

Yolcu otobüsü devrildi: 4 yaralı! - Tıkla İzle

Kaza, sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul'dan Bartın'a seyir halinde olan R.A. yönetimindeki 50 DK 195 plakalı yolcu otobüsü Zonguldak-Bartın karayolunun İhsanoğlu mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 4 yolcu yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken devrilen otobüsün kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bülent Bostancı

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