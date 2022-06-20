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Yolcu otobüsü ile kargo kamyonu çarpıştı: 1'i ağır 9 yaralı

Yolcu otobüsü ile kargo kamyonu çarpıştı: 1'i ağır 9 yaralı
Yolcu otobüsü ile kargo kamyonu çarpıştı: 1'i ağır 9 yaralı

Malatya’da yolcu otobüsüyle kargo kamyonu çarpıştı. Feci kazada 1’i ağır 9 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü ile kargo kamyonu çarpıştı: 1’i ağır 9 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, 05.30 sularında Malatya- Elazığ karayolu Merdivenler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan M. İ. (64) idaresindeki 62 AR 666 plakalı yolcu otobüsü aynı yöne ilerleyen M. Ö. (56) yönetimindeki 44 ACE 348 plakalı kargo kamyonuna arkadan çarptı.

Kazada, M .Ö. (56),E. B. (24),G .E. (44),F. A .Ç (43),E .T. (37),H .S. (25),B. B. (34), A.Y. (24) R. Ç. (37) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan yaralılardan M.Ö.'ünün (56) hayati tehlikesinin bulunduğu kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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