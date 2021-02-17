Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 3 ölü, 41 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, sabaha karşı Gaziantep - Şanlıurfa otoyolunun 75'inci kilometresindeki Birecik ilçesine bağlı Günışığı kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Mehmet Cevat K.'nin kullandığı 06 AIM 10 plakalı Özel Diyarbakır firmasına ait yolcu otobüsü, Yunus A.'nın kullandığı 73 EA 424 çekici plakalı buğday yüklü tıra arkadan çarptı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Birecik ve Şanlıurfa merkezdeki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın yaşandığı yerde güvenlik önlemi alan jandarma ve polis ekipleri, inceleme yaptı. Cesetler olay yerine giden savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

''Kazada ölenlerin kimlikleri belirlendi''

Olay yerine giden sağlık ekipleri, Özgür Akbulut, Barış Akbulut ve Reşat Atlıntak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 41 kişi ise ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Birecik ve Şanlıurfa merkezdeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şinasi İnan