Yolcu otobüsü tuğla yüklü tıra çarptı:1 ölü, 9 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Osmancık ilçesi D100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinde seyir halinde olan Hüseyin Balak yönetimindeki 55 HR 655 plakalı otobüs, Ali Eski yönetimindeki 57 EF 690 plakalı tuğla yüklü tıra arkadan çarptı. Kazada sürücüler, otobüste yolcu olarak bulanan Evrim U., Ege U., Furkan Ç., Yasin İ., Aziz D., Erkan Ü., Hatun K. yaralanırken, 11 yaşındaki Abdulaziz Demir ise hayatını kaybetti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Osmancık ce Çorum'daki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İsmail Kabakdere - İlkay Sever

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