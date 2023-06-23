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Yolcu otobüsü tuğla yüklü tıra çarptı:1 ölü, 9 yaralı

Yolcu otobüsü tuğla yüklü tıra çarptı:1 ölü, 9 yaralı
Yolcu otobüsü tuğla yüklü tıra çarptı:1 ölü, 9 yaralı

Çorum’un Osmancık ilçesinde yolcu otobüsünün tuğla yüklü tıra çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1 çocuk hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü tuğla yüklü tıra çarptı:1 ölü, 9 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, sabah saatlerinde Osmancık ilçesi D100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinde seyir halinde olan Hüseyin Balak yönetimindeki 55 HR 655 plakalı otobüs, Ali Eski yönetimindeki 57 EF 690 plakalı tuğla yüklü tıra arkadan çarptı. Kazada sürücüler, otobüste yolcu olarak bulanan Evrim U., Ege U., Furkan Ç., Yasin İ., Aziz D., Erkan Ü., Hatun K. yaralanırken, 11 yaşındaki Abdulaziz Demir ise hayatını kaybetti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Osmancık ce Çorum'daki hastanelere sevk edildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İsmail Kabakdere - İlkay Sever

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