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Yolcu otobüsü yangınında yolcular şoförü suçladı

Yolcu otobüsü yangınında yolcular şoförü suçladı
Yolcu otobüsü yangınında yolcular şoförü suçladı

Artvin'de yanan yolcu otobüsünde bulunan yolcular yangının şoförün arızalı otobüsle yolculuk etme ısrarı nedeniyle çıktığını iddia etti.

Alınan bilgiye göre, Artvin'den İstanbul istikametine gitmek üzere hareket eden Kamil Koç'a ait yolcu otobüsü Hopa ilçesine geldiği sırada henüz sebebi bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Alevlerin kısa sürede büyümesi sonrası yolcular tahliye edildi. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayda otobüs kullanılamaz hale gelirken, yolcular yangının şoförün arızalı otobüsle yolculuk etme ısrarı nedeniyle çıktığını iddia etti. Öte yandan otobüs yangını ile ilgili inceleme başlatıldı.

Osman Emre Ergün
 

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