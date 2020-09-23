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Yolcu otobüsünden 4 kilo 700 gram esrar çıktı

Yolcu otobüsünden 4 kilo 700 gram esrar çıktı
Yolcu otobüsünden 4 kilo 700 gram esrar çıktı

Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir yolcu otobüsünde 4 kilo 700 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik ilçe genelinde denetim gerçekleştirdi. Manisa'nın Salihli ilçesi girişinde durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 4 kilo 700 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Konuyla ilgili olarak göz altına alınan bir şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Behzat Akcan
 

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