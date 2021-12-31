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Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu

Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu
Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsle uyuşturucu madde taşıyan zehir taciri Osmaniye’de yakayı ele verdi. Otobüsün bagaj kısmında yapılan armada şahsın valizinden 3 kilo 400 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüste uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini aldı.

Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş'un talimatıyla otobüs uygulama noktasında durduruldu. Otobüsün bagaj kısmında narkotik köpeği ile arama yapıldı. Narkotik köpeğinin M.H.S. isimli yolcunun valizine tepki vermesi üzerine valizde arama yapıldı.

Ekipler tarafından açılan valizde kıyafetlerin arasına tek parça halinde gizlenmiş şekilde 3 kilo 400 gram skunk maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.H.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Selçuk Kaya
 

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