Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 540 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak çalışmalarda G.Ç.'nin yolcu otobüsü ile kente Batı illerinden uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçildi. Yolcu otobüsünü tespit eden ekipler, Kırşehir'den takibe başlayarak Ankara yolu uygulama noktasında müdahale etti. G.Ç.'nin valizinde yapılan aramada, valizin iç kısmında astarın altına gizlenmiş şekilde 540 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan G.Ç.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ali Göç

