Yolcu otobüsünün çarptığı otomobil takla atıp karşı şeride geçti: 2 yaralı

Kaza 00.15 sıralarında Gölcük Halıdere Mahallesi, D-130 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Marmaris'ten Zonguldak'a gitmekte olan Dinçer E. idaresindeki 41 EF 682 plakalı yolcu otobüsü, Halıdere mevkiinde akaryakıt istasyonundan yakıt alarak yola çıkmak isteyen İbrahim Zarga idaresindeki 41 E 4339 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil bariyerleri aşarak karşı şeride geçti. Yan yatan otomobilin içerisindeki 2 kişi araç içinde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan İbrahim Zarga ve Cihan B., sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-130 yolu Karamürsel istikameti kısa süreli trafiğe kapanırken, araçların kaldırılması sonucu trafik normale döndü. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.