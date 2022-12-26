Yolcu otobüsünün üzerine beton direk devrildi

Kaza; Çilimli İlçesi Topçular Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, A.K.'nın kullandığı BİM'e ait 34 CVK 396 plakalı kamyon market önünde manevra yaptığı esnada beton elektrik direğine çarptı. O sırada ilçeden şehir merkezine yolcu taşıyan Ahmet Naz'ın kullandığı 81 DJ 472 plakalı otobüs duraktan yolcu almak için ilerlerken kamyonun çarptığı beton direk, kırılarak içinde yolcular bulunan otobüsün üzerine devrildi. Kazada büyük panik yaşanırken yolcular otobüsten tahliye edildi.

Kaza anının anlatan minibüs sürücüsü Ahmet Naz; “Ben normal yolumda gidiyordum. Yolcu almak için durağa yanaşmaya hazırlanırken bir kütleme sesi duydum. Sonrasında kıvılcımlar çıktığını görünce durdum. Yaralımız yok. Kazayı çok şükür ucuz atlattık” dedi.

Selçuk Akyol - Ali Yıldız

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