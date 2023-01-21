Yolcu rahatsızlandı, otobüsü acile böyle çekti

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi Dikkaldırım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muradiye-Emek hattında çalışan B43 numaralı aracın şoförü Erol Koç, Çekirge Caddesi üzerinde duraktan bir yolcu aldı. Minibüse binen yolcu, şoför Erol Koç'un yanına oturdu. Bir süre sonra yolcu Ahmet M., minibüste rahatsızlanarak telefonunu yere düşürdü.

Telefonun yere düştüğü fark eden Koç, yolcuyla konuştu ancak yolcu cevap vermeyince minibüsü yol kenarına çekti. Rahatsızlanan yolcuya müdahale ederek konuşmaya çalıştı, ancak yolcudan herhangi bir cevap alamadı. Minibüs şoförü Erol Koç, yolcularla aracı hemen Çekirge Devlet Hastanesi'nin aciline çekti. Minibüsün hastaneye gelmesiyle yolcular doktor ve hemşireye haber verdi. Rahatsızlanan Yolcu Ahmet M.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ahmet Berke Erdal - Ali İhsan Uğur



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