Yolcu treni hemzemin geçitte otomobile çarptı

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesi Işıkveren mevkisindeki hemzemin geçitte yaşandı. Ali A., idaresindeki 67 ES 101 plakalı otomobil ile hemzemin geçide geldiğinde karşıya geçmeye çalıştı. Yolcu treninin hemzemin geçide yaklaştığı esnada otomobiliyle karşıya geçmeye çalışan sürücü neye uğradığını şaşırdı. Trenin bagaj bölümünden çarptığı otomobil metrelerce savurulurken, sürücü Ali A. ise kazadan yara almadan kurtuldu. Trendeki yolcular da bir süre kazanın şokunu yaşadı. Olay yerine gelen Kilimli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Kazada yaralanan olmayınca tren yoluna devam etti. Kazadan önce bariyerlerin kapalı olduğu iddia edildi.

Onur Altındağ

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