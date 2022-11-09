Yolcu treni minibüse çarptı: 2 yaralı

Kaza, Sandıklı ilçesi Sanayi Sitesi yakınlarındaki kontrolsüz hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 03 ABB 666 plakalı minibüse kontrolsüz hemzemin geçitten geçtiği esnada makinist A.T. idaresindeki 72014 sefer sayılı Eskişehir-Denizli seferini yapan Pamukkale ekspresi çarptı. Çarpmanın etkisi ile tren minibüsü metrelerce savurduktan sonra durabildi.

Ali Bayar

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