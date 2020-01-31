İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yolcuları için yaptığı dua ile fenomen oldu

Yolcuları için yaptığı dua ile fenomen oldu
Yolcuları için yaptığı dua ile fenomen oldu

Tokat’ta 61 yaşındaki halk midibüsü şoförü Hacı Mehmet Acar, yolcuları için her gün okuduğu duanın sosyal medyaya düşmesiyle birlikte fenomen oldu.

Tokat Belediyesi'nde 27 yıl çalıştıktan sonra emekli olan 61 yaşındaki Hacı Mehmet Acar, mesleğine şehirci halk midibüsü sürerek devam ettirmeye başladı. 2,5 yıl boyunca her sabah kontak çeviren 3 çocuk babası ve 3 çocuk dedesi Acar'ı diğer şoförlerden ayıran özelliği ise yolcuları için her sabah ve akşam hayır duası ediyor olması. Bu dualardan birisinin cep telefonu ile kayda alınması ve sonrasında Tokat'ın en büyük sosyal medya platformunda paylaşılması ile birlikte meşhur olan Acar'ı, güzel davranışı dolayısıyla ödüllendirmek isteyen protokol üyeleri onun sürdüğü midibüste yolculuk yaptı. Acar, günlük rutin olarak ettiği dua ile gelen şöhret sonrasında birçok tebrik aldığını söyledi. Acar: “Hep tebrik ettiler. Tebrik edenlerden ulaşamadığım herkese teşekkür ediyorum. Bu ülke bizim ülkemiz, bu şehir bizim şehrimiz, hepsi bizim insanlarımız. Sokakta çarşıda göründüğümüz zaman bu hacı abi bize dua ediyordu diyorlar. Dua eden hacı abi diyorlar. Hoş oluyor, iyi oluyor yani” diye konuştu.
Acar ile birlikte şehir turu atan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu güler yüzü ve örnek davranışı ile şehirde yaşayan insanların gönlünde taht kuran Hacı Mehmet Acar'ı yaptıkları ziyarette ödüllendirdi.
Öte yandan, çalıştığı güzergahta bulunan yolcuların çoğu Hacı Mehmet Acar'ı tanıyor olsa da, sırf O'nun dua etme anına şahit olmak isteyenlerin de dolmuşa bindiği bilgisine ulaşıldı.

Dursun Ekrem Er
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.