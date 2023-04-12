Yolcunun hayatını kurtaran güvenlik görevlisi o anları anlattı

Olay, dün İzmit ilçesinde bulunan Doğu Kışla Tramvay Durağı'nda meydana geldi. Raylardan karşıya geçmek isteyen kadın yolcu, bu sırada tramvayı fark edemedi. Tramvayın geldiğini gören güvenlik görevlisi Sedef Bozdemir ise hızlı davranarak, kadını kolundan tutup geri çekti. Yolcu, Bozdemir'in sayesinde tramvayın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

"Müdahale etmek zorunda kaldım"

Yolcunun tramvaya yetişmek için acelesi olduğunu belirten güvenlik görevlisi Sedef Bozdemir, "Hanımefendi seri bir şekilde turnikeye doğru yaklaştı. Kartını okuttu. Karşıdan gelen araca yetişmeye çalışıyordu ama arkadan gelen aracı görmemişti. Kendisine beklemesini söyledim, ikinci kez tekrar söyledim. Israrla karşı istasyona geçmeye çalışırken müdahale etmek zorunda kaldım. Çektim, istasyona çıkardım kendisini. 15 dakika koltuğu oturtup dinlendirdim. Biraz kendine geldi. Sonra bana yardımcı olduğum için teşekkür etti. Makiniste de çok teşekkür ettiğini söylememizi istedi. Sık karşılaştığımız şeyler, genellikle sarı çizgi ihlali çok yapılıyor. Biz de sarı çizgi uyarısı yapıyoruz. Bu zaten olmazsa olmazımız. Sarı çizgi, bizim kırmızı çizgimiz gibidir. Prensip edindik. Zaten Ulaşım Park Genel Merkezimizde sürekli bu yönde eğitimler alıyoruz. Önceliğimiz vatandaşların can güvenliği. Olayın ardından Ulaşım Park Genel Müdürümüz Serhan Çatal bir toplantı düzenleyerek teşekkür etti. Ben de kendisine buradan çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Cihan Atik - Enes Azmak

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