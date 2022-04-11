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Yolcunun valizinden 10 kilogram uyuşturucu çıktı

Yolcunun valizinden 10 kilogram uyuşturucu çıktı
Yolcunun valizinden 10 kilogram uyuşturucu çıktı

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir yolcunun valizinden 10 kilo 250 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Yolcunun valizinden 10 kilogram uyuşturucu çıktı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi.

"Başka yol yok. Uyuşturucuya geçit yok" mottosu ile düzenlenen operasyonda bir araçtaki yolcunun valizinde yapılan aramada, 10 kilo 250 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan tahkikat başlatılan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Halil Ulubey
 

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