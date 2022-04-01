Yolcuyla tartışan şoförün sitemi diğer yolcuları gülme krizine soktu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde çekildiği belirtilen görüntülerde, halk otobüsü şoförü ile bir yolcu arasında ön kapıdan inme tartışması yaşandı. Otobüs içindeki diğer yolcuların bazıları şoförü haklı bulurken, bazıları da yolcuyu haklı buldu. Tartışma sonrası aracı durdurup ilerletmeyen şoför ise, kendisini haklı görmeyen yolculara sitem etti. Önce dışarı çıkan şoför, ardından tekrar aracın içine girip ‘Şoförden olmayanlar insin aşağıya. İnmeden gitmem' dedi. Büyük şaşkınlık yaşayan yolcularsa şoförün bu sözlerine uzun süre güldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, binlerce kişi tarafından izlendi.