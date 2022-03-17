Yolda bulduklarıyla öyle şeyler yaptı ki gören inanamıyor

Uzun yıllar Mustafakemalpaşa ilçesinde esnaflık yapan Hüsnü Yıldırım, emekli olduktan sonra ilçeye bağlı Karapınar köyüne yerleşti. Köyde gezerken bulduğu hurda malzemelerden ve ağaç kütüklerinden yetişle alet ve malzemeler yapıyor. Eski dikiş makinesinden ceviz kıracağı, demir hurdalardan fide ekmeye aparat, taşlardan köye çeşme yapan her geçen gün yaptığı eşyalara yenisini ekliyor.

Yerde bulduğu hiç bir malzemeyi israf etmeyerek onunla hayatını kolaylaştıracak aletler yapıyor. Köyün ormanlarında bulduğu kurumuş ağaç kütükleriyle ise çeşitli sandalye ve masa ile dekoratif ürünler yaptı. Bu yaptığı ürünleri ise çevresindeki insanlara hediye ederken sipariş gelmesi durumunda uygun fiyatla satışını yapıyor. Bu zamana kadar yüzlerce ürün yapan yetenekli vatandaş bunların bazlarını evinde sergilerken bazılarını ise kullanıyor.

Çocukluğundan itibaren yeni şeyler geliştirmeyi sevdiğini ifade eden Hüsnü Yıldırım, "Elime geçen hurda malzemelerle yeni bir şeyler yapmayı seviyorum. Hurda malzemeden çok sayıda alet geliştirdim. Ayrıca ormandan topladığım kuru ağaç kök ve gövdelerinden çok sayıda masa sandalye yaptım. Bunları sevdiğim insanlara hediye ediyorum. Sipariş veren olursa onlara ücreti karşılığında yapıyorum. Evimde çok sayıda el işçiliğiyle yapılmış ürün var, yapmaya devam edeceğim" dedi.

Burak Türker

