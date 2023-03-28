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Yolda gördükleri husumetlilerine kurşun yağdırdılar

Yolda gördükleri husumetlilerine kurşun yağdırdılar
Yolda gördükleri husumetlilerine kurşun yağdırdılar

Elazığ’da iki husumetli grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır olmak üzere toplamda 2 kişi yaralandı. Olayı gerçekleştiren şüpheliler, halı saha minibüsünü alıp kaçtıktan sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, merkeze bağlı Akçakiraz Beldesi Kıraç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. ve N.Y. yolda yürürken aralarında önceden husumet bulunan M.K. ve A.K. ile karşılaştı. Çıkan tartışmada M.Y., belinden çıkardığı tabanca ile M.K.'yı başından A.K.'yi ise bacağından vurdu. Olayın ardından şüpheliler, yolun karşısında bulunan halı saha minibüsünü çalarak olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu

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