Yolda gördükleri motosikleti 1 dakikada böyle çaldılar

Olay, Gemilik ilçesine bağlı Küçükkumla Mahallesi'nde meydana geldi. Karaağaç Caddesi üzerinde seyir halinde olan hafif ticari aracın içeresindeki 3 hırsız, yolda giderken park halindeki motosikleti gözüne kestirdi. Frene basan hırsızlar motoru çalmak için 5 saniyede karar verdi. Hemen geri manevra yaprak motorun yanına gelen hırsızlar yaklaşık 1 dakika içerisinde motoru sırtlayıp aracın bagajına yükledi. Saniyeler içinde gözden kaybolan hırsızlar güvenlik kamerasına takıldı.
Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.
Hurşit Topal
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