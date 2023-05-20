İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yolda gördükleri motosikleti 1 dakikada böyle çaldılar

Yolda gördükleri motosikleti 1 dakikada böyle çaldılar
Yolda gördükleri motosikleti 1 dakikada böyle çaldılar

Bursa’da hafif ticari araçla seyir halindeki 3 hırsız yolda motosiklet görünce durup beş saniye düşündüler. Geri manevra yaparak gelen hırsızlar motosikleti bir dakikada kucaklayıp yükledikleri araçla ortadan kayboldu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yolda gördükleri motosikleti 1 dakikada böyle çaldılar - Tıkla İzle

Olay, Gemilik ilçesine bağlı Küçükkumla Mahallesi'nde meydana geldi. Karaağaç Caddesi üzerinde seyir halinde olan hafif ticari aracın içeresindeki 3 hırsız, yolda giderken park halindeki motosikleti gözüne kestirdi. Frene basan hırsızlar motoru çalmak için 5 saniyede karar verdi. Hemen geri manevra yaprak motorun yanına gelen hırsızlar yaklaşık 1 dakika içerisinde motoru sırtlayıp aracın bagajına yükledi. Saniyeler içinde gözden kaybolan hırsızlar güvenlik kamerasına takıldı.

Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.

Hurşit Topal

İLGİLİ HABER
Pişkin hırsız herkesin gözü önünde kargo aracındaki paketleri çaldı Pişkin hırsız herkesin gözü önünde kargo aracındaki paketleri çaldı
İLGİLİ HABER
Kağıthanede soğuk kanlı motosiklet hırsızları kamerada Kağıthane’de soğuk kanlı motosiklet hırsızları kamerada
İLGİLİ HABER
Hırsızı girdiği evde düşürdüğü seçmen kağıdı yakalattı Hırsızı girdiği evde düşürdüğü seçmen kağıdı yakalattı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.